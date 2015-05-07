МЗС Сербії рекомендувало відмовитись від участі своїх військових в параді в Москві

Сербський МЗС рекомендував президенту країни Ніколічу відмовитися від участі армії в урочистих заходах в Росії, і включити до складу офіційної делегації ветеранів Другої світової війни, - передає Тиждень.uа з посиланням на видання Blic.

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Однак, Томіслав Ніколіч прийняв рішення відправити у Москву 75 солдатів, більшість з яких відносяться до елітних підрозділів.

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Відзначається, що участь військовослужбовців Сербії у параді в Москві викликало неоднозначну реакцію в країні, враховуючи наміри Сербії стати членом ЄС.

Сам міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич має намір відвідати 9 травня Київ для участі в церемонії, присвяченій Дню Перемоги.

Раніше повідомлялося, що президент Куби Рауль Кастро прибув з візитом до Москви, під час якого він відвідає парад до Дня Перемоги 9 травня і зустрінеться з представниками російської влади.