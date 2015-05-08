Путін - людина, яка не визнає себе винною ніколи - політологи про бойкот параду в Москві

Завтра, 9 травня, в Москві має відбутися один з найбільш масштабних і пафосних парадів на честь Дня Перемоги, повідомляє Новое Время. За задумом Путіна, приурочений до 70-ї річниці перемоги над нацистами, парад повинен був стати одним з найсильніших інструментів пропаганди в очах росіян і світової громадськості. Але іноземні колеги зірвали плани лідера Кремля і масово відмовилися бути присутніми на Червоній площі.

Візити скасували не лише керівники США і Європи, які жорстко критикували агресивну політику Росії, але і союзники Москви – Лукашенко, Ціпрас, Ердоган, і навіть Кім Чен Ин.

Як сприймає Путін демонстративні відмови колег і чи зможе бойкот з боку цивілізованого світу протверезити його, розповіли російські політологи.

Станіслав Бєлковський

Путін став ізгоєм. І цього не розуміє тільки одна людина – він сам. Це його уражає. Але уражає і розуміє – це різні речі. Путін вважає себе правим, а не винним. Він вважає, що він захищає Росію, а Захід принципово і свідомо принижує її. У цьому сенсі Путін схожий на вбивцю, який стоїть над трупом Криму і Донбасу і щиро не розуміє, чому від нього шарахаються оточуючі.

Він людина, яка не визнає себе винною ніколи. Це його психотип. Для нього дуже важливо усвідомлення власної правоти.

Тому всі ці відмови швидше посилюють ймовірність нового наступу російських військ на сході України. Все угруповання військ в Ростовській області знаходиться у стані повної бойової готовності.

Я не стверджую, що буде повномасштабний наступ. Цього не знає ніхто, навіть Путін, тому що всі важливі рішення він приймає в останній момент. Але з точки зору психологічного аналізу ситуації це можливо.

Андрій Окара

На масову відмову світових лідерів приїхати в Москву Путін реагує дуже болісно. Його мотивація – бути в одному строю з такими особистостями як Наполеон, Сталін, Черчіль, Рузвельт. Тобто, залишитися в історії.

Завтрашній циклопічний парад, напевно, найбільший за всю історію проведення парадів у Москві. Тільки літаків і вертольотів літати над центром столиці буде 146 штук. Сподіваюся, хоч не так, як новий танк Армата їздив. Тому що це реально страшно.

Але, виявилося, що на парад не їде не тільки прем'єр Греції, який повинен був би бути прокремлівським людиною, але і Олександр Лукашенко. Не кажучи вже про союзників Радянського Союзу по антигітлерівській коаліції – лідерах США і Європи.

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Головне виправдання, яке звучить в російських ЗМІ в останні дні, полягає в тому, що не їхати на парад – це не воля Європи, а підступи США. Нібито це вони наказали європейським лідерам не їхати в Москву і ведуть зловмисну політику проти Путіна.

Не думаю, що Путіна цей бойкот напоумить. Він – носій конспірологічної свідомості і щиро вірить в істинність того світу, в якому він живе. Він вважає, що Захід реально хоче знищити Росію і поставити її на коліна.

Дмитро Орєшкін

Путін відреагує на все це у своєму стилі – закусить губу, закусить вудила, образиться, не забуде, не простить, але проковтне.

Він хотів би помститися, але помститися він не може. Організовані дії Заходу показують, що, якщо він спробує організувати нову атаку на Україну (а для цього потрібно серйозно вводити війська і серйозно воювати), йому буде набагато болючіше, ніж у всі попередні часи.

Все, що він зможе робити, – це вести свій гібридний мир. Гібридна війна скінчилася, тепер буде гібридний мир.

Це наступ на всі існуючі мозолі у пана Порошенка, це провокації, диверсійні акти та створення змов.

У пропагандистському плані відсутність перших осіб на параді буде використана як доказ того, що весь Захід став фашистським, підтримує українських фашистів, а відома річ, що в Україні нікого, крім фашистів, вже не залишилося, а всі пристойні люди тільки в Криму.

На внутрішньому ринку цей бойкот буде Путіну не на шкоду, а на користь. Тому що вся його ідеологія веде до спрощення світогляду: ось ми, ось є вороги. Поступово ворогів буде все більше, а ми станемо єдиною світлою плямою на карті світу, навколо якої клубочаться темні сили світового хаосу. І тільки Володимир Володимирович Путін світлим променем буде захищати нас від цих сил.

В цю картинку відмінно вписується відсутність світових лідерів на параді.

Природно, в міжнародному плані Росія буде занурюватися в ізоляцію, в економічному – в стагнацію, а в плані пропаганди поступово перетвориться в Північну Корею, яка благополучно існує на значно меншій території з набагато меншими ресурсами.

Так що в пропагандистському плані у Путіна ситуація набагато приємніше, ніж у Кім Чен Ина.