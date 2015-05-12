Суд повернув державі земельну ділянку вартістю 500 тис. грн, незаконно виділену екс-голові АП

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, встановлено, що підставою для відведення цих земель початковим власникам для будівництва та обслуговування житлового будинку в смт Козин Обухівського району стали рішення виконавчого комітету сільської ради, до компетенції якого не входить вирішення земельних питань, оскільки виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання у сфері регулювання земельних відносин. Вартість цих земель становить майже 500 тис. грн.

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Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура району подала позов в Обухівський міськрайонний суд про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування, державного акту на землю та витребування земельної ділянки на користь держави. Позовні вимоги прокурора суд задовольнив у повному обсязі.

У той же час, прес-служба прокуратури не вказує прізвище екс-глави АПУ.

За даними Української Правди, йдеться про Андрія Клюєва.