Учасники саміту ЄНП у Ризі вимагають індивідуального підходу до учасників Східного партнерства

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації, яка буде ухвалена за результатами саміту ЄНП, що відбувся сьогодні у Ризі перед початком саміту «Східного партнерства» (СП).

"Новий розвиток країн СП вимагає різного підходу до кожної окремої держави та згодом необхідно визнати мету європейської інтеграції зацікавлених країн", - йдеться в декларації.

Лідери ЄНП підкреслили, що країни «Східного партнерства» є "дуже різними і мають різні амбіції з різними очікуваннями; і тому закликають до створення більш функціональної політики, яка б урахувала таке розмаїття, застосовуючи справжній індивідуальний підхід до окремих країн-партнерів".

"(Лідери ЄНП) вважають, що політика «Східного партнерства» має бути далекоглядною і гнучкою, щоб забезпечити довгострокові стимули для всіх партнерів, включаючи тих, які мають європейські устремління", - йдеться в декларації.

Читайте такожПорошенко назвав "сильним меседжем" ухвалену в Ризі декларацію ЄНП Також у документі підкреслюється, що "європейська перспектива є рушійною силою для реалізації реформ в цих країнах і ще більше зміцнює їх відданість спільним цінностям і принципам таким як демократія, верховенство права, боротьба з корупцією, сильна і незалежна судова система, дотримання прав людини".

"Країни СП, які найбільше хочуть поглибити відносини з ЄС і готові здійснювати необхідні реформи як на політичному, так і на економічному рівнях, повинні бути належним чином взяті підтримані, і таким чином має бути створений стимул для їхньої подальшої європейської інтеграції", - переконані лідери ЄНП.

Вони також заявляють, що глибина і масштаби відносин з кожною країною-партнером СП "повинні відображати їх власні амбіції євроінтеграції, відданість спільним цінностям і прогресу в реформах на основі законодавства ЄС".

"(Лідери ЄНП) запрошують ЄС розробити більш цілеспрямовану підтримку, спрямовану на надання допомоги державам у реалізації угод про асоціацію та проведенню реформ, а також консолідацію потенціалу органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства, що створить міцний фундамент для добре керованих та процвітаючих держав", - наголошується в декларації.

Разом з тим у документі підкреслюється, що «Східне партнерство» "не спрямоване на завдання шкоди чи ускладнення двосторонніх відносин з Російською Федерацією чи з будь-якої іншої третьої стороною, а навпаки відкрите до розвитку спільної діяльності з метою створення найсприятливіших умов для сталого розвитку країн-сусідів".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Ризі розпочинається дводенний саміт лідерів країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство» та глав держав Євросоюзу.

Учасниками програми є шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан та Вірменія.