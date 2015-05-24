В СБУ розповіли, коли закінчать досудове розслідування щодо російських спецпризначенців

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, пише Українська правда .

"Обвинувальний акт щодо вказаних осіб буде розглядатися українським судом, і вирок буде винесено цим судом від імені України. Упевнений, за 2-3 місяці справимось із досудовим розслідуванням", - заявив Вовк.

При цьому він додав, що міжнародний кримінальний суд може використистати матеріали українського кримінального розслідування щодо Александрова та Єрофеєва як окремий факт масштабної російської агресії, один із доказів у Гаазькому трибуналі щодо військових злочинів, вчинених вищими посадовими особами РФ.

"Він може допитати російських військових, провести інші процесуальні дії за їх участі", - уточнив Вовк.

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Як відомо, раніше Вовк зазначив, що Справа щодо арештованих Єрофєєва та Александрова у майбутньому може розглядатися міжнародними судами.

Також Вовк повідомив, що заарештовані на час лікування будуть утримуватися у спеціально обладнаних палатах.