В СБУ розповіли, коли закінчать досудове розслідування щодо російських спецпризначенців
Досудове розслідування у справі щодо затриманих російських військових ГРУ ГШ ЗС РФ Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва може бути завершене за кілька місяців.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, пише Українська правда .
"Обвинувальний акт щодо вказаних осіб буде розглядатися українським судом, і вирок буде винесено цим судом від імені України. Упевнений, за 2-3 місяці справимось із досудовим розслідуванням", - заявив Вовк.
При цьому він додав, що міжнародний кримінальний суд може використистати матеріали українського кримінального розслідування щодо Александрова та Єрофеєва як окремий факт масштабної російської агресії, один із доказів у Гаазькому трибуналі щодо військових злочинів, вчинених вищими посадовими особами РФ.
"Він може допитати російських військових, провести інші процесуальні дії за їх участі", - уточнив Вовк.
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Як відомо, раніше Вовк зазначив, що Справа щодо арештованих Єрофєєва та Александрова у майбутньому може розглядатися міжнародними судами.
Також Вовк повідомив, що заарештовані на час лікування будуть утримуватися у спеціально обладнаних палатах.