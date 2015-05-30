Саакашвілі зізнався у любові до Одеси

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого можуть призначити головою Одеської ОДА, написав у своєму Твіттері, що любить Одесу.

До цього запису Саакашвілі додав відео з піснею "Шаланды, полные кефали…" про Одесу із фільму "Два бійця".

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар Одеської ОДА Микола Покровський повідомив, що 30 травня відбудеться представлення колишнього президента Грузії (2004-2007 рр.) Михайла Саакашвілі в якості нового голови Одеської обласної державної адміністрації.

Ігор Коломойський з подивом сприйняв інформацію про призначення губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі зазначивши, що це буде тимчасове рішення.

Також, екс-голова Дніпропетровської ОДА відзначив наявність кількох громадянств у Саакашвілі.