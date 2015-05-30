Бойовики на Донбасі не підписали б Мінські угоди без впливу Росії - Лавров

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передають РИА Новости.

Лавров зазначив, що Росія готова продовжувати роботу з представниками терористичних «ДНР» і «ЛНР» щодо виконання Мінських угод зазначивши, що така робота ніколи не припинялася.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що їм не потрібен другий референдум про статус Донбасу"Те, що вони погодилися і підписали Мінські угоди, сказавши, що вони будуть частиною України, якщо всі домовленості будуть виконані, — це результат дуже серйозної роботи, яку з ними проводить Москва. Інакше вони проголосили б незалежність", — заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що "сьогодні є реальний шанс" на мирне врегулювання в Україні.

Відзначається, що в Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачали припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкіно, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.