Порошенко розказав, яким критеріям має відповідати Україна для вступу в ЄС

Про це сказав президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з лідерами шкільного самоврядування у День захисту дітей, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, це «велика кількість реформ, які, впевнений, доведеться робити мені, політичним силам і з вашою допомогою. Я на вас дуже розраховую».

Президент наголосив: «Крок за кроком ми всі разом, кожен на своєму місці, маємо робити все можливе, щоб на краще змінювати країну. У нас немає ні можливості відступити, ні часу чекати. Ми з вами боремося за Україну». Він закликав школярів спільно докладати зусиль та працювати над тим, щоб забезпечити можливість вступу України до Євросоюзу. «Вірю в те, що ми з вами спільною працею забезпечимо, щоб Україна отримала можливість вступу до Європейського Союзу», - сказав Порошенко.

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За його словами, українці продемонстрували чітке бажання інтеграції з ЄС і змінили ставлення європейців до перспективи членства України. «У листопаді 2013 року українці вийшли на вулиці не для того, щоб вимагати підвищення зарплат чи зниження податків, вони прагнули свого європейського майбутнього. Думаю, що дуже мало країн в Європі так боролися за своє майбутнє і заплатили таку велику ціну, як це зробила Україна», – сказав президент.

Порошенко позитивно оцінив ініціативи зі створення шкільних «парламентів», «кабінетів міністрів». За його словами, «це добрий спосіб підготуватися до дорослого життя і приймати це вже як свідомий і відповідальний вибір». Президент порекомендував школярам прочитати книгу Айни Ренд «Атлант розправив плечі», яка допомогла сформувати його підхід до життя.

Відповідаючи на запитання школярів, зокрема про потребу реформування системи інтернатів та будинків дитини, Порошенко сказав, що такі заклади є радянським залишком і в Європі такого немає. Президент упевнений, що має бути змінено ставлення до сиріт та ліквідовано бюрократичні перешкоди для усиновлення дітей.