Рада сьогодні спробує зняти недоторканність з Клюєва та Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує ратифікувати угоду між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій.

Крім того, передбачено розгляд ряду законопроектів про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.

Також депутати планують розглянути зміни до Кодексу законів про працю - щодо зарплати та матеріальної відповідальності працівників.

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Крім того, очікується розгляд законопроекту щодо посилення відповідальності за браконьєрство, а також змін до законодавства стосовно вдосконалення правового регулювання орендних відносин державного та комунального майна.