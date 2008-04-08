Третьяков нагадує Тимошенко про Біблію

Народний депутат, член фракції НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що спочатку потрібно виконати коаліційну угоду, а потім приймати Програму діяльності уряду.

Як повідомляє прес-служба О.ТРЕТЬЯКОВА, про це депутат заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

За його словами, коаліційна угода, підписана фракціями НУ-НС і БЮТ, є «Біблією, яку повинні шанувати обидві сторони коаліційного процесу».

Як нагадав О.ТРЕТЬЯКОВ, в коаліційній угоді чітко записано, що коаліція повинна робити, зокрема, прийняти 12 законів, визначених в угоді як першочергові.

«Наша Україна, - наголосив депутат, – пішла на всі пропозиції БЮТ про те, що спочатку ми обираємо прем`єр-міністра, потім формуємо уряд, потім затверджуємо бюджет».

Тому в О.ТРЕТЬЯКОВА, за його словами, не викликає сумніву, «що первинне – коаліційна угода чи Програма дій уряду».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з депутатами фракції "Наша Україна – Народна самооборона" висловив думку, що найоптимальнішим способом розвитку ситуації буде така послідовність кроків: ухвалення Верховною Радою першочергових законопроектів, узгоджених коаліцією під час підписання коаліційної угоди; проголошення Президентом послання до ВР; приведення до присяги суддів КС і членів Вищої ради юстиції; ухвалення парламентом програми діяльності уряду і схвалення державної програми соціально-економічного розвитку України; внесення необхідних змін і доповнень до закону про державний бюджет. І останнє - здійснення Верховною Радою України кадрових призначень згідно з коаліційною угодою і програмою уряду.

Угодою про створення коаліції демократичних сил у парламенті VI скликання передбачено необхідність ухвалення 12 законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції України (про скасування недоторканності народних депутатів України); про внесення змін до Закону «Про статус народного депутата України» (про скасування недоторканності народних депутатів України, а також скасування пільг і компенсацій для народних депутатів України); про Кабінет Міністрів; про опозицію; про імперативний мандат; про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення позачергових виборів в Київську міську раду і Київського міського голови).