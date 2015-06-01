У МЗС заявили про обговорення альтернативних форм присутності ООН на Донбасі

Присутність ООН в Україні може бути не лише у формі миротворців.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» заступник міністра закордонних справ України з міжнародних організацій Сергій Кислиця. За його словами, зараз сторони обговорюють альтернативні форми співпраці.

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«Процес перемовин триває, всупереч заявам, що лунають з Москви. На сьогодні це питання в ООН не закрите. Перемовини ведуться на всіх рівнях, на рівні президента, на рівні міністра закордонних справ, я також маю зустрічі у штаб-квартирі ООН. Обговорюємо також інші форми присутності ООН в Україні для посилення допомоги нам у вирішенні проблем, які виникли через війну з РФ».

Заступник глави українського МЗС зазначив, що попри опір Росії перемовний процес триває: «Навіть за найбільш оптимальних сценаріїв, розгортання місії, навіть коли є згода усіх членів Ради Безпеки, це питання щонайменше півроку. Зараз ми – на другому місяці переговорів з ООН».

При цьому українська сторона, каже дипломат, не може закривати очі на реалії роботи Організації об’єднаних націй, за яких Росія лишається постійним членом Ради Безпеки ООН, а відтак має право заблокувати ухвалення мандату про розгортання місії.

«Але в цьому випадку хай Росія пояснює, чому вона проти того, щоб миротворці ООН знаходились в Україні і допомагали Україні та міжнародному товариству покласти край цій війні», – сказав Сергій Кислиця.

Пан Кислиця песимістично дивиться на варіант повторення так званого «корейського сценарію», за яким рішення ухвалюється Генеральною Асамблеєю ООН в обхід Ради Безпеки.

«На мою особисто приватну думку, це лише у підручниках ООН так пишеться. Насправді, навіть якби Генеральна Асамблея ООН ухвалила таке рішення, це не скасувало б статут ООН, за яким лише рішення Ради Безпеки мають обов’язковий характер. А рішення, які ухвалює Генеральна Асамблея, є рекомендацією».

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Заступник міністра закордонних справ нагадав також, що мандат місії ОБСЄ поширюється і на Республіку Крим. Чому Росія не пускає туди спостерігачів, Сергій Кислиця має своє пояснення.

«На сьогодні лише комісар Ради Європи з прав людини мав можливість відвідати Крим. На жаль, всі наші інші зусилля і зусилля інших організацій потрапити в Крим не мали успіху. Для Росії є неприйнятними позиція і ОБСЄ, і ООН і Ради Європи, які не визнали, не визнають і не мають наміру визнавати окупацію Криму. Це одна з причин, чому Кремль не дозволяє представникам міжнародних організацій відвідувати Крим», – зазначив дипломат.