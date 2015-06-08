Екс-голова МЗС про саміт G7: Серед умов зняття санкцій з Росії не було ні слова про Крим

Країни «Великої сімки» досі перебувають у процесі переосмислення ролі Росії як глобальної загрози для світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав на прес-конференції у Києві.

«З одного боку, дуже позитивні речі, про які говорять усі лідери «Великої сімки». Вони говорять про те, що сьогодні РФ не є партнером G7, тому що вона порушує все, що можна порушувати, вона підтримує інші цінності, які є несумісними з цінностями країн G7», - вважає він.

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«Лідери G7 говорять про те, що про зняття санкцій не може бути мови, оскільки допоки Росія не виконає свої зобов’язання, мова може йти лише про посилення санкцій, але ніяк про зняття. Умовою зняття цих санкцій є виконання Росією і бойовиками Мінських домовленостей. Також єдність Заходу має бути збережена, інакше Росія матиме безумовну перевагу, продовжуючи свою політику «розділяй та володарюй», - наголосив Огризко.

За його словами, на саміті лідерів G7 у Німеччині промайнула думка про те, що «Росія поступово стає глобальною проблемою №1. Ця думка пройшла трохи непоміченою, але спеціалісти на це звернули увагу».

Проте, на думку екс-міністра, від лідерів G7 ідуть інші меседжі, які не повною мірою відповідають реаліям сьогоднішнього дня, а саме: «США продовжують говорити про те, що вони не будуть надавати Україні летальної зброї, деякі лідери G7 продовжують говорити про те, що Росія потрібна їм як партнер. Умовою зняття санкцій є припинення боїв на сході, виконання Мінських домовленостей, але немає жодного слова про Крим».

Огризко вважає, що країни G7 досі перебувають у процесі переосмислення ролі Росії в світі. «Цей процес йде доволі довго і суперечливо, і мені здається, що, мабуть, лише наступна генерація молодих політиків на 100% зрозуміє, що таке РФ і яким чином вона впливає на ситуацію у світі і що вона є єдиною глобальною загрозою, яка мусить решту світу реагувати на це», - резюмував Огризко.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня в околицях німецького міста Гарміш-Партенкірхен відкрився дводенний саміт лідерів країн «Великої сімки». Як і в 2014 році, Росію на цей саміт не запросили. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила це тим, що політика Москви стосовно України не відповідає стандартам держав, які «поділяють такі цінності як демократія і верховенство закону».

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Перед початком саміту Україну 6 червня відвідали двоє його учасників – прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе та його канадський колега Стівен Гарпер. Обидва заявили, що підтримують територіальну цілісність України.

Перед цим, 5 червня, президенти України та США Петро Порошенко і Барак Обама під час телефонної розмови скоординували позиції щодо тиску на РФ перед самітом. 6 червня Порошенко також мав розмову з Меркель.

Планується, що лідери G7 розглянуть відносини Заходу з РФ з огляду на загострення ситуації на сході України, а також обговорять широкий спектр міжнародних проблем.