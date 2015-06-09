Стець пояснив, чому не можна знищувати донецьку телевежу, яка транслює канали бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

"Лунають іноді пропозиції, чому держава не може ліквідувати, накрити «Градами» чи касетними мінами наші вежі, які знаходяться на Донбасі на тимчасово окупованій території. Це абсолютно безглузді ідеї. По-перше, це техніка і будівлі, які належать Україні, і очевидно, ми маємо їх повернути. По-друге, очевидно, це нічого не змінить, тому що зрозуміло, що поставити антену на будь-яку високу будівлю можна, і знову продовжать мовити. І ключове і найголовніше - ніхто з тих патріотів, які кажуть: «давайте накриємо Донецьку телевишку», не усвідомлює, що там у будівлі знаходяться в заручниках наші з вами співгромадяни, у тому числі жінки, я знаю, що там знаходяться і наші військовополонені", - пояснив Стець.

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Він також додав, що в зоні АТО працює офіс міністерства і "опікується співпрацею між журналістами і тими, хто зараз захищає нашу країну на сході".

Стець також додав, що зарплатню керівництво Мінінформполітики віддає на програми підтримки бійців АТО та їхніх сімей.

“Все керівництво Міністерства інформполітики всю свою зарплатню, яку отримує, працюючи в уряді України, використовує на програми, які пов’язані із подіями на сході України, мова йде про на підтримку не лише самих бійців АТО, а й членів їхніх родин", - сказав Стець.