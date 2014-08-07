У Донецьку після обстрілу терористів горіла телевежа
20:02, 07 серпня 2014Політика
0 0
Водночас через технічні проблеми припинена трансляція деяких каналів.
REUTERS
У Донецьку терористи обстріляли телевежу, внаслідок чого там спалахнула пожежа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожПри артобстрілі Донецька постраждали 3 людини, пошкоджені школа та залізнична станція
Він зазначив, що «сьогодні об 11.30 в результаті обстрілу терористами радіотелевізійної передавальної станції Донецька зайнялась пожежа, яка була оперативно ліквідована».
«Водночас через технічні проблеми припинена трансляція деяких каналів. Постраждалих немає», - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter