У Донецьку після обстрілу терористів горіла телевежа

У Донецьку терористи обстріляли телевежу, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що «сьогодні об 11.30 в результаті обстрілу терористами радіотелевізійної передавальної станції Донецька зайнялась пожежа, яка була оперативно ліквідована».

«Водночас через технічні проблеми припинена трансляція деяких каналів. Постраждалих немає», - додав він.