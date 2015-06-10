Колишній єврокомісар: ЄС прописав Україні вимогливішу Угоду про асоціацію, ніж іншим країнам

Про це заявив колишній європейський комісар з питань розширення ЄС (1999-2004) Гюнтер Ферхойген, передає радіо "Свобода".

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Він додав, що упродовж тривалої політичної кар’єри був учасником десятків переговорів щодо угод про партнерство чи вступ до Євросоюзу різних держав. І хоч участі в обговоренні та формуванні саме Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Гюнтер Ферхойген не брав, утім каже, що детально її вивчив після ухвалення.

"Я брав участь у переговорах щодо асоціації з іншими країнами Східної та Центральної Європи. І можу сказати, що якщо, – я підкреслюю слово "якщо", – Україна виконає і впровадить усі положення Угоди про асоціацію з ЄС, то вона буде значно краще підготовлена до асоціації, аніж усі інші країни", – заявив він.

Водночас, за словами Гюнтера Ферхойгена, зобов’язання, які Україна взяла на себе, значно перевищують європейські перспективи, які їй озвучують.

Гюнтер Ферхойген відповідає за напрямок євроінтеграції у комплексній програмі Агенції з модернізації України. Ця неурядова організація заснована, серед інших, філософом Бернаром-Анрі Леві, та має центральний офіс у Відні.

Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію у 2014 році. У повному обсязі вона набуде чинності після ратифікації всіма сторонами, тобто всіма 28 країнам-членами Євросоюзу.

Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року. Політична частина Угоди про асоціацію України і ЄС уже діє в режимі тимчасового застосування, ще до завершення ратифікації, з початку цього року, економічна частина запрацює з початку 2016 року.