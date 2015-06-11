В ЄС стурбовані нарощуванням військової присутності Росії у Чорному морі

Про це йдеться у резолюції ЄП щодо стратегічної військової ситуації у басейні Чорного моря після анексії Криму Росією, яка підготовлена на основі доповіді депутата Іоана Пашку, та була проголосована у четвер в Страсбурзі в ході пленарного засідання парламенту, передає власний кореспондент УНІАН.

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„(ЄП) глибоко стурбований нинішнім оборонним та наступальним військовим нарощуванням Росії у Чорному морі та запланованим розширенням і модернізацією російського Чорноморського флоту, до якого залучені шість нових сучасних дизельних підводних човнів та шість нових фрегатів; нагадує, що позиціювання наступальних засобів ВПС і модернізація кримської військової інфраструктури підвищить наступальні військові позиції Росії, а також її здатність простягнути свою владу за межі своєї території”, - йдеться у резолюції.

ЄП також вважає, що зміна геостратегічної ландшафту, розвиток військової ситуації у басейні Чорного моря і насильницька анексія Криму Росією свідчать про „широкі і системні проблеми після холодної війни”.

„(ЄП) вважає, що ЄС і держави-члени повинні мати відповідь на ці проблеми і мають переглянути свою зовнішню політику та політику безпеки, що повинно бути відображено в Європейській стратегії безпеки, стратегії морської безпеки та в Стратегії ЄС для Чорного моря; стурбований посиленням тиску Росії на східному кордоні ЄС, у тому числі з Румунією, Польщею та країнами Балтії, що є серйозною небезпекою”, - наголошується в резолюції.

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В ЄП також вважають, що прольоти російських літаків-винищувачів поблизу військових кораблів НАТО і розвідувальних платформ у Чорному морі є „чітким сигналом більш агресивної російської позиції в басейні Чорного моря, і попереджає про підвищену небезпеку ескалації; закликає до прямих військових ліній зв'язку, щоб уникнути трагічних непорозумінь.

ЄП зі стурбованістю зазначає, що незаконна анексія Криму спричинила значні зміни у стратегічному ландшафті Чорноморського басейну і прилеглій території. „(ЄП) вважає, що агресивні дії Росії є поверненням до ворожого підходу; попереджає, що, зайнявши півострів, Росія отримала дуже важливий стартовий майданчик як щодо заходу (Балкани, Придністров'я та гирло Дунаю), так і щодо півдня (Східне Середземномор'я), де вона створила постійну військово-морську групу, і що незаконна анексія Криму є для Росії „Південним” Калінінградом, іншим форпостом, який безпосередньо межує з НАТО”, - йдеться у документі.

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Крім того, в резолюції зазначається, що потенціал Росії у розгортанні військових систем подвійного призначення в Криму „викликає сумнів у добрих намірах Росії, коли йдеться про досягнення прогресу в сфері ядерного роззброєння та підриває зусилля, вжиті в цьому напрямку”. У зв’язку з цим ЄП глибоко стурбований заявою президента Росії Володимира Путіна про готовність привести російські ядерні сили у бойову готовність.

„(ЄП) твердо підтримує визнання анексії Криму; знову підтверджує свою прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та наголошує на необхідності для ЄС та держав-членів говорити у відносинах з Росією в один голос”, - наголошується в резолюції.

ЄП також привітав рішення Франції відкласти постачання Росії військових кораблів типу «містраль» та очікує, що ці домовленості будуть повністю скасовані.