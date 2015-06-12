Нещодавно відбулися установчі збори Громадської спілки «Платформа Громадянської солідарності – Мир та Народовладдя» (далі ГС «ПГС – МН»), склад якої формують 26 громадські організації та об’єднання, загальною чисельністю 120 тис.чоловік.

Основними завданнями Платформи, яка і є тією дієвою силою, що зможе зрушити будь-яку проблему з мертвої точки, є: сприяння формуванню справедливої державної політики щодо розбудови громадянського суспільства, в якому люди будуть рівними в своїх громадянських правах та свободах; об’єднання зусиль для участі у розбудові демократичної, вільної України, де панує мораль та закон, права та обов’язки людини, національні традиції та соціальна справедливість; сприяння створенню доброзичливих та солідарних стосунків у суспільстві для вирішення протиріч та їх попередження, шляхом переговорів і компромісів.

Під час засідання було обговоренно питання щодо налагодження активної діяльності осередків Платформи в усіх областях країни. «Країні вкрай необхідні реформи, які завершуються не лише їх оголошенням. Агресія на сході України, політичні чвари, погіршення рівня життя громадян – це все пригнічує, але жити за принципом «моя хата з краю» - не вихід. Тому ми повинні бути разом у цей складний час. Піднімати проблемні питання у кожному місті і наполягати на їх вирішенні. Можна багато говорити про успішний досвід інших країн, але усі вони мають спільний пріоритет – там влада чує громадян і робить все для їх соціального благополуччя», - наголосив Віктор Палій співголова ГС «ПГС – МН», Голова Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів.

У ході засідання Представники Платформи одноголосно прийняли рішення підтримати співголову ГС «ПГС – МН» - Миколу Звєрєва, який балатується у 205-му окрузі на Чернігівщині на проміжних виборах до ВРУ. «Мені дуже важлива підтримка однодумців. Лише підтримавши народовладдя та викорінивши корупцію і олігархізм та збудувавши міцну армію, ми зможемо розраховувати на кращий рівень життя, на повагу інших народів до українців», - звернувся до всіх Микола Звєрєв.

Члени президії засідання звернули увагу присутніх на масову приватизацію державних підпримств, що відбувається в Україні, на критичний рівень соціального забезпечення малозахищених верств населення, на низьку професійну кваліфікацію чиновників і на те, що все це та багато іншого ще можна виправити.

«Необхідно терміново розібратися у тому, хто винен в анексії Криму, війні на Сході України, і покарати винних, адже тисячі українців гинуть і кінця і краю цій безкарності не має! Крім того, Уряд, який сьогодні є під керівництвом Арсенія Яценюка, абсолютно є не дієздатним і не ефективним. Також ми підіймаємо питання щодо практики запрошення іноземців до Уряду, яка себе не виправдала…», - Юрій Кармазін, член ГС «ПГС – МН», голова ГО Асоціації «За чисте землеробство та безпечне довкілля».

«Своїми силами, бажаннями до змін у кращу сторону ірішучими діями, ми разом досягнемо поставлених цілей, оскільки, перефразовуючи народну мудрість, можна сказати, що: «об'єднання згуртованих однією ідеєю українців - зломитинеможливо, тоді як кожного ідейного по-окремо - можназломити легко», - наголосив Віктор Палій, співголова ГС «ПГС – МН».