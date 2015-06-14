Екс-заступник голови АП: До відставки голови СБУ залишилися лічені тижні
Андрій Портнов, колишній заступник голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича, заявив, що між президентом Петром Порошенком та головою СБУ Валентином Наливайченком стався конфлікт.
Про це він написав у Facebook.
«Про плоди революції. За останні три дні навколо Служби безпеки України відбулася ціла низка загадкових подій. Спочатку голова спецслужби звільнив за причетність до корупції керівників підрозділів, які борються з цією ж корупцією. Потім голова СБУ в телевізійному ефірі звинуватив діючих вищих посадових осіб держави у приховуванні тяжких злочинів і заявив про причетність керівників Генеральної прокуратури України часів Президента Порошенка до здійснення фіктивних операцій з нафтою в офшорних юрисдикціях, заволодіння чужими нафтобазами та маніпуляціями з кримінальними справами», - написав Він.
І продовжив: «А сьогодні Служба безпеки заявила про конфлікт з головним президентським офісом. Спікер спецслужби повідомив про виклик голови СБУ в прокуратуру і скасування його візиту в законодавчий орган Сполучених Штатів Америки».
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За словами Портнова, Порошенко і голова СБУ «пройшли точку неповернення» в конфлікті і вступили в публічне з'ясування стосунків.
«До відставки голови спецслужби залишилися дні або тижні; українські правоохоронні органи керуються і координуються з офісу президентської адміністрації і саме там визначають, чи здійснювали вищі посадові особи злочини; всі останні конфлікти між головними учасниками лютневої революції засновані на перерозподілі між собою фінансів, активів та природних ресурсів», - написав Він.
За його словами, дані міжусобиці «наближають кінець правлячого в Україні режиму».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова СБУ Валентин Наливайченко отримав відмову Адміністрації президента України щодо свого візиту в США. Зате Наливайченко отримав повістку від слідчого Генпрокуратури.