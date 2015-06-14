Екс-заступник голови АП: До відставки голови СБУ залишилися лічені тижні

Про це він написав у Facebook.

«Про плоди революції. За останні три дні навколо Служби безпеки України відбулася ціла низка загадкових подій. Спочатку голова спецслужби звільнив за причетність до корупції керівників підрозділів, які борються з цією ж корупцією. Потім голова СБУ в телевізійному ефірі звинуватив діючих вищих посадових осіб держави у приховуванні тяжких злочинів і заявив про причетність керівників Генеральної прокуратури України часів Президента Порошенка до здійснення фіктивних операцій з нафтою в офшорних юрисдикціях, заволодіння чужими нафтобазами та маніпуляціями з кримінальними справами», - написав Він.

І продовжив: «А сьогодні Служба безпеки заявила про конфлікт з головним президентським офісом. Спікер спецслужби повідомив про виклик голови СБУ в прокуратуру і скасування його візиту в законодавчий орган Сполучених Штатів Америки».

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За словами Портнова, Порошенко і голова СБУ «пройшли точку неповернення» в конфлікті і вступили в публічне з'ясування стосунків.

«До відставки голови спецслужби залишилися дні або тижні; українські правоохоронні органи керуються і координуються з офісу президентської адміністрації і саме там визначають, чи здійснювали вищі посадові особи злочини; всі останні конфлікти між головними учасниками лютневої революції засновані на перерозподілі між собою фінансів, активів та природних ресурсів», - написав Він.

За його словами, дані міжусобиці «наближають кінець правлячого в Україні режиму».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова СБУ Валентин Наливайченко отримав відмову Адміністрації президента України щодо свого візиту в США. Зате Наливайченко отримав повістку від слідчого Генпрокуратури.