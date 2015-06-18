Ляшко заявив, що його фракція не голосуватиме за відставку Наливайченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після завершення консультацій в парламенті.

“Фракція Радикальної партії не голосує за відставку голови СБУ”, - сказав Ляшко і додав, що напередодні на зустрічі з президентом Петром Порошенком вони не почули достатніх аргументів за це.

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На уточнення, чи є в коаліції голоси за це питання, Ляшко відповів: “Мені здається, що голоси є”.

Раніше народний депутат Єгор Фірсов заявив, що група "УДАР" у складі фракції "Блок Петра Порошенко" не голосуватиме за відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

Водночас, фракція "Самопоміч" готова проголосувати за подання президента України Петра Порошенка про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. Про це заявив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.