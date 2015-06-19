США покладають на Росію пряму відповідальність за агресивні дії бойовиків на Донбасі

01:48, 19 червня 2015
Політика
413 0

Сполучені Штати Америки покладають на Росію пряму відповідальність за агресивні дії спільних російсько-сепаратистських сил на сході України.

Джон Керби / AP Images

Ці дії неприйнятні і суперечать Мінським домовленостям, наголосив новий речник Державного департаменту США Джон Кербі, повідомляє Радіо Свобода.

Він звернув увагу, що будь-які спроби захопити нові українські території призведуть до «зростання ціни» таких дій для Росії, тобто до посилення санкцій.

Читайте такожРосійський віце-прем'єр назвав "маргінальним" ефект санкцій на економіку РФ Останнім часом напруженість на лінії фронту на сході України зростає. Підтримувані Росією сепаратисти постійно обстрілюють позиції українських військ і населені пункти, зокрема, з метою спровокувати українську сторону на обстріли у відповідь. Деякі аналітики говорять, що сили сепаратистів і російських військ на сході України можуть готуватися до нового наступу, щоб спробувати розширити окуповані території Донбасу.

Читайте такожСанкції проти Росії не вплинули на політичний курс Путіна - Білий дімЯк повідомляв УНІАН раніше, постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також було домовлено, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter