США покладають на Росію пряму відповідальність за агресивні дії бойовиків на Донбасі

Ці дії неприйнятні і суперечать Мінським домовленостям, наголосив новий речник Державного департаменту США Джон Кербі, повідомляє Радіо Свобода.

Він звернув увагу, що будь-які спроби захопити нові українські території призведуть до «зростання ціни» таких дій для Росії, тобто до посилення санкцій.

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