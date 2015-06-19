Лавров підтвердив, що РФ має вплив на "ДНР" і "ЛНР": "вони значною мірою від нас залежать"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що у Росії є вплив на керівництво самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", але він не є стовідсотковим, передає ТАСС.

"Безумовно, вплив на них у нас є. Вони значною мірою від нас залежать, - підкреслив він, - Взяти тільки одну гуманітарну допомогу, яку, крім нас, в таких обсягах туди більше ніхто не постачає".

Також Лавров зазначив, що бойовики на Донбасі залежать від РФ і в політичному плані, оскільки Росія відстоює їхні права. Про це він розповів в інтерв'ю каналу "РБК".

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Міністр підкреслив, що Росія не зацікавлена в розвалі України. "У політичному плані ніхто (в Росії) не зацікавлений в розвалі України... Я не прихильник того, щоб підігравати тим, хто хотів би її розвалити", - сказав Лавров.

Раніше міністр заявляв, що самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" повинні залишитися частиною України.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг знову заявив, що Росія несе особливу відповідальність за виконання Мінських угод.

"Ми закликаємо Росію припинити навмисну дестабілізацію на сході України, покласти край підтримці сепаратистів, вивести свої війська і військову техніку з України і уздовж її кордону і повністю підтримувати політичне рішення. Це вибір Росії", - заявив він.