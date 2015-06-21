У Порошенка пояснили, чому поставили під сумнів позбавлення Януковича звання Президента

02:56, 21 червня 2015
Політика
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Після того, як Конституційний суд ухвалить рішення щодо відповідності Конституції України закону "Про позбавлення В.Януковича звання президента України", оскаржити його буде неможливо.

В АП пояснили, чому звернулися до Конституційного суду / Фто УНІАН

Як повідомляє Українська правда, про це в ефірі 5 каналу заявив перший заступник голови АП Віталій Ковальчук.

За його словами, президент Петро Порошенко свідомо підписав закон про позбавлення Януковича звання президента України.

"Звернувшись же до КС з поданням щодо конституційності рішення Верховної Ради, президент зробив цілком очевидний юридичний хід, обґрунтований необхідністю бути упевненим, що у майбутньому цей закон не зможе бути оскарженим у будь-якому суді – ані в Україні, ані закордоном", - зазначив Ковальчук.

Читайте такожПорошенко просить КС визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента "Ми упевнені, що після рішення КС таке оскарження стане вже неможливим", - додав він.

Як відомо,  18 червня набув чинності закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого, а 9 лютого документ направили на підпис президенту.

17 червня документ було опубліковано у парламентській газеті "Голос України".  

Віктор Янукович втік із України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію, переховується в РФ.

19 червня президент звернувся до КС з поданням щодо відповідності Конституції України закону "Про позбавлення В.Януковича звання президента України".

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