У Порошенка пояснили, чому поставили під сумнів позбавлення Януковича звання Президента
Після того, як Конституційний суд ухвалить рішення щодо відповідності Конституції України закону "Про позбавлення В.Януковича звання президента України", оскаржити його буде неможливо.
Як повідомляє Українська правда, про це в ефірі 5 каналу заявив перший заступник голови АП Віталій Ковальчук.
За його словами, президент Петро Порошенко свідомо підписав закон про позбавлення Януковича звання президента України.
"Звернувшись же до КС з поданням щодо конституційності рішення Верховної Ради, президент зробив цілком очевидний юридичний хід, обґрунтований необхідністю бути упевненим, що у майбутньому цей закон не зможе бути оскарженим у будь-якому суді – ані в Україні, ані закордоном", - зазначив Ковальчук.
Читайте такожПорошенко просить КС визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента "Ми упевнені, що після рішення КС таке оскарження стане вже неможливим", - додав він.
Як відомо, 18 червня набув чинності закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого, а 9 лютого документ направили на підпис президенту.
17 червня документ було опубліковано у парламентській газеті "Голос України".
Віктор Янукович втік із України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію, переховується в РФ.
19 червня президент звернувся до КС з поданням щодо відповідності Конституції України закону "Про позбавлення В.Януковича звання президента України".