У Порошенка пояснили, чому поставили під сумнів позбавлення Януковича звання Президента

Як повідомляє Українська правда, про це в ефірі 5 каналу заявив перший заступник голови АП Віталій Ковальчук.

За його словами, президент Петро Порошенко свідомо підписав закон про позбавлення Януковича звання президента України.

"Звернувшись же до КС з поданням щодо конституційності рішення Верховної Ради, президент зробив цілком очевидний юридичний хід, обґрунтований необхідністю бути упевненим, що у майбутньому цей закон не зможе бути оскарженим у будь-якому суді – ані в Україні, ані закордоном", - зазначив Ковальчук.

Читайте такожПорошенко просить КС визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента "Ми упевнені, що після рішення КС таке оскарження стане вже неможливим", - додав він.

Як відомо, 18 червня набув чинності закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого, а 9 лютого документ направили на підпис президенту.

17 червня документ було опубліковано у парламентській газеті "Голос України".

Віктор Янукович втік із України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію, переховується в РФ.

19 червня президент звернувся до КС з поданням щодо відповідності Конституції України закону "Про позбавлення В.Януковича звання президента України".