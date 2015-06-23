Порошенко призначив нового головного слідчого СБУ та двох його заступників

Про це йдеться в указах №№351 і 352 від 23 червня 2015 року.

Також Указом № 353 президент призначив Григорія Остафійчука начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Юрія Артюхова, Віктора Ягуна та Віталія Циганка - з посад заступників голови СБУ, с посади начальника ГСУ СБУ - Василя Вовка.

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18 червня Верховна Рада за поданням президента звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

Того ж дня глава держави призначив т.в.о. голови Служби безпеки України першого заступника голови СБУ Василя Грицака.