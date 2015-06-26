Гройсман переконаний у наявності в Раді 300 голосів для зміни Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час відкриття засідання Конституційної комісії.

Він підкреслив: "Я переконаний в тому, що ми знайдемо підтримку нашого рішення у президента України, уряду та прем'єр-міністра і українського парламенту, якому вистачить політичної волі для прийняття рішень, які повністю відповідають Європейській хартії про місцеве самоврядування".

Гройсман вважає, що в парламенті України "будуть прийняті 300 голосами зміни до Конституції".

У засіданні комісії беруть участь секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, а також колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, члени Конституційної комісії і народні депутати України.