Гройсман переконаний у наявності в Раді 300 голосів для зміни Конституції

13:33, 26 червня 2015
Політика
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Голова Ради Володимир Гройсман переконаний, що знайде необхідні 300 голосів для ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

Владимир Гройсман считает, что сможет найти в Раде 300 голосов для изменения в Конституцию

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час відкриття засідання Конституційної комісії.

Він підкреслив: "Я переконаний в тому, що ми знайдемо підтримку нашого рішення у президента України, уряду та прем'єр-міністра і українського парламенту, якому вистачить політичної волі для прийняття рішень, які повністю відповідають Європейській хартії про місцеве самоврядування".

Гройсман вважає, що в парламенті України "будуть прийняті 300 голосами зміни до Конституції".

У засіданні комісії беруть участь секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, а також колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, члени Конституційної комісії і народні депутати України.

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