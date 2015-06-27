Льовочкін стверджує, що не отримував повісток на допити у справі про вбивство Калашникова

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті "Опозиційного блоку".

"Зараз керівник МВС від "Народного фронту" використовує своє службове становище не для розслідування резонансного вбивства Олега Калашникова, а для фейсбучного піару та політичної атаки на своїх опонентів викликами на допити через медіа. Я ніколи не ховався і не ховаюся і нічого не приховую, ніяких повісток у встановленому порядку не отримував, а виклик на допит через Фейсбук поки що не внесено до КПК", - заявив Льовочкін.

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При цьому він запевняє, що готовий будь-якими доступними засобами допомогти в розслідуванні вбивства колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Калашникова, "з яким у мене ніколи не було фінансових відносин і якого я не бачив з 2012 року".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС звернулося до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням внести до Верховної Ради подання для забезпечення примусового приводу депутата Льовочкіна на допит як свідка у справі про умисне вбивство екс-депутата від ПР, одного з організаторів антимайдану Калашникова.

"Екс-глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін не з’являється на неодноразові виклики на допит у зв'язку з розслідуванням справи про вбивство Калашникова. Ховається за депутатською недоторканністю", - заявив Аваков.