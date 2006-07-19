Мороз думає, що Луценко ні на що не здатен

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що створення нової партії тими політиками, які вийшли з лав Соцпартії, не призведе до розколу СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що не чув такої інформації, але якщо це правда, то «нехай працюють… Знаючи людей, від імені яких ніби вона (інформація) може поширюватись, я спокійний за долю Соціалістичної партії».

О.МОРОЗ наголосив, що уже багато було спроб розколоти Соціалістичну партію, але нікому це не вдавалося. «Стільки разів вже кололи партію, що я бажаю успіхів тим, хто хоче цим займатися», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, члени Соціалістичної партії України, які не підтримали Олександра Мороза і вийшли з партії, планують створити нове політичне об`єднання. Ймовірним його лідером називають Юрія Луценка.