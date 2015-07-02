Рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про місцеві вибори (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним роботи парламенту також передбачено розгляд кадрових питань.

У другому читанні сьогодні також розглядатиметься низка законопроектів, зокрема, про Рахункову палату, зміни до закону про прокуратуру.

Кім того, у другому читанні розглядатимуться законопроекти, які стосуються органів внутрішніх справ, Національної поліції, Муніципальної варти та Державного бюро розслідувань.

Серед іншого, розглядатиметься також ряд питань економічного спрямування та законопроект щодо забезпечення прозорості медіавласності.

Як повідомляв УНІАН, раніше координатор парламентської коаліції Олег Ляшко заявив, що сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення Василя Грицака головою СБУ та про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів України.