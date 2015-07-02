Кабмін усунув голову Державіаслужби від виконання обов'язків

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 658-р від 1 липня.

Згідно з постановою, Антонюка усунуто до завершення службового розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що стосовно діяльності Державіаслужби буде проведено розслідування, під час якого Антонюк буде відсторонений від виконання обов'язків.

Раніше в інтернеті з'явилося відео з засідання, на якому голова Одеської державної адміністрації Михаїл Саакашвілі під час словесної перепалки звинуватив Антонюка в тому, що він сприяв монополізації авіаринку.