Кабмін усунув голову Державіаслужби від виконання обов'язків
13:11, 02 липня 2015Політика
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Кабінет міністрів усунув Дениса Антонюка від виконання обов'язків голови Державної авіаційної служби.
Кабінет міністрів України / lenta-ua.net
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 658-р від 1 липня.
Згідно з постановою, Антонюка усунуто до завершення службового розслідування.
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Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що стосовно діяльності Державіаслужби буде проведено розслідування, під час якого Антонюк буде відсторонений від виконання обов'язків.
Раніше в інтернеті з'явилося відео з засідання, на якому голова Одеської державної адміністрації Михаїл Саакашвілі під час словесної перепалки звинуватив Антонюка в тому, що він сприяв монополізації авіаринку.
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