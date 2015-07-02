Яценюк очікує на появу нових патрульних на столичних вулицях вже цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час Церемонії першого випуску з поліцейської академії патрульної служби Києва.

“Ви нове українське лице, ви нова українська поліція, ви є представниками нашої нової якісної європейської України... Я очікую від парламенту невідкладного голосування за пакет законів, який розроблений міністром, першим заступником (внутрішніх справ) разом з представниками депутатських фракцій, за закон, який дасть можливість вже на цьому тижні вийти вам на патрулювання міста Києва як нова європейська поліція”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді у голови Верховної Ради України лідери фракцій коаліції вирішили на вечірньому засіданні розглядати пакет законопроектів, які стосуються реформування правоохоронних органів.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що якщо ВР не прийме своєчасно закон про поліцію, то нові патрульні будуть працювати в статусі міліціонерів.

Міністерство внутрішніх справ почало створення нової патрульної служби. Набір претендентів на службу в патрульній поліції Києва тривав із 19 січня до 6 лютого 2015 р. Для патрульної служби в Києві набрали близько 2 тис. співробітників, які отримуватимуть зарплату в середньому 6-8 тис. грн.

20 квітня почався набір кандидатів на навчання у створювані підрозділи патрульної служби інших міст України.

21 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про Національну поліцію», внесений Кабінетом міністрів.

Законопроектом визначено, що Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.