ОПОРА наголосила на необхідності розслідування факту побиття агітаторів Корбана у 205 окрузі на Чернігівщині

Як повідомляє прес-служба громадянської мережі ОПОРА, у рамках громадського моніторингу відзначаються окремі випадки інцидентів провокативного та силового характеру у період виборчого процесу, тому громадянська мережа застерігає щодо можливого застосування адміністративного ресурсу окремими кандидатами.

Читайте такожКорбан: Центральна влада – пилосос, який втягує основні корупційні потоки

Так, викликає суттєве занепокоєння атмосфера недовіри між кандидатами, які проводять активну агітаційну роботу в окрузі, а також окремі провокативні та силові інциденти.

"Анонімне повідомлення про наявність вибухових пристроїв у приміщенні ЦВК створило перешкоди потенційним кандидатам в останній день, передбачений для подачі документів на їх офіційну реєстрацію (25 червня). Об’єктивного та всебічного розслідування потребує факт побиття працівником внутрішніх справ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, агітаторів кандидата в народні депутати України Геннадія Корбана", - зазначив Євген Романенко, координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА у Чернігівській області.

ОПОРА відзначає, що пряме чи опосередковане зловживання адміністративними ресурсами загрожує легітимності виборчого процесу і залишається одним із ключових викликів для виборчих кампаній в Україні.

Читайте такожПартія "Українське об'єднання патріотів" отримала права на використання бренду "УКРОП"

"ОПОРА закликає правоохоронні органи злагоджено та ефективно реагувати на порушення виборчого законодавства та повідомлення про них під час виборчого процесу в окрузі № 205, а центральні та місцеві органи влади зайняти політично неупереджену позицію щодо виборчого процесу і самих кандидатів. Виборчий процес потребує системної координації виборчих комісій округу з боку ЦВК. Водночас кандидати мають проявити стриманість у передвиборчій кампанії, оскільки надмірна конфліктність виборів здатна поставити під сумнів суспільне сприйняття результатів голосування", – заявили у громадянській мережі.