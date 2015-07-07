Профільний комітет Ради ініціює перевірку усіх законопроектів на відповідність праву ЄС

ВР має запустити механізм перевірки усіх законопроектів на відповідність законодавству ЄС

"На сьогодні в комітетах парламенту перебуває понад дві тисячі законопроектів, і мова не лише про величезний обсяг законотворчої роботи але й про її ефективність: українське законодавство поступово треба приводити до стандартів ЄС, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, тому необхідно перевіряти усі законопроекти на відповідність нормам європейського права, щоб через рік-два не довелось змінювати ті закони, які ми приймаємо зараз", - заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань європейської інтеграції Остап Семерак, один із авторів зареєстрованого у ВР законопроекту 2046а, що передбачає внесення відповідних змін до регламенту ВР.

Окрім того, як зазначають автори законопроекту, останніми роками обсяг законотворчої роботи збільшується, а якість не покращується, значна частина документів спрямована лише на внесення змін до чинних законів. Розвантажити парламент від валу малоефективних законопроектів можливо завдяки системному використанню чинних норм права ЄС, що дозволить розробляти і подавати на розгляд парламенту якісніші законодавчі ініціативи і, відповідно, більш «прохідні».

Наприклад, щороку у парламенті реєструються десятки ініціатив для податкових пільг за галузевим або територіальним принципом. Водночас, для стимулювання інвестиційної діяльності в регіонах ефективніше розробити єдиний законопроект за стандартами та досвідом країн-членів ЄС. Аналогічні проблеми — у сферах фінансових послуг, антимонопольного регулювання, земельних відносин, соціального захисту та інших.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає значний обсяг законотворчої роботи - необхідно впровадити понад 350 актів права ЄС до чинного вітчизняного законодавства. Рада повинна розробити та прийняти відповідні акти, має бути проведена експертиза раніше прийнятих законів України на предмет відповідності Угоді.

Читайте такожУкраїна для отримання 1,8 мільярда євро від ЄС створить кредитний реєстр клієнтів банківКомітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції спланував механізм системного відстеження законопроектів щодо їх відповідності праву ЄС. Це потребуватиме наступних кроків: перше - комітет розробляє рекомендації з наближення законодавства України до права ЄС, друге - документ схвалює Верховна Рада, третє – суб’єкти законодавчої ініціативи використовують документ при написанні законів, окремо вказуючи відповідність законопроекту нормам права ЄС.

Результати аналізу Комітету ВР з питань європейської інтеграції стануть підставою для повернення законопроекту на доопрацювання, якщо він не відповідає нормативно-правовій базі ЄС. Такий підхід дозволить вчасно і в повному обсязі виконати зобов’язання України за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Довідка. За період роботи ВР VIII скликання зареєстровано 1899 законопроектів, з них тільки 169 перетворилися на повноцінні закони, ще 16 проголосовані та чекають на підписання Президентом. При цьому тільки 20 законопроектів готуються до другого читання. Для порівняння: Сеймом Республіки Польща за 2011-2015 рік було запропоновано 1167 законів, з яких ухвалено 593.