Україна і Латвія будуть спільно розслідувати факти відмивання грошей Курченком

Про це повідомила очільниця управління по забезпеченню повернення активів, отриманих злочинним шляхом при МВС України Олена Тищенко, передає 5 канал.

Лише за одним фактом сума склала 13 мільярдів, повідомила Олена Тищенко. За її словами, за фактами відмивання коштів Курченком планується створити єдину слідчу групу разом із латвійськими правоохоронцями.

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"Лише одна особа в цій схемі отримала в 2013 році 13 мільярдів гривень. Це 1,6 мільярда доларів США. Це навіть більше, ніж заморожених активів Януковича в усьому світі. Вперше в історії МВС ми хочемо зробити спільну слідчу групу по розслідуванню діяльності компанії Курченко. Тому що мова йде лише по одному факту про 13 мільярдів гривень, по іншій фізичній особі - 2,5 мільярди доларів, і вже деякі суми ми навіть не рахуємо", - заявила Тищенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що у структурі МВС України створено управління по забезпеченню повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Серед функцій Управління – співпраця з правоохоронцями інших держав для виявлення та замороження активів осіб, щодо яких проводиться слідство МВС України; забезпечення стягнення кримінальних активів на користь держави на підставі рішень українських та іноземних судових органів.