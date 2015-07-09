Жебрівський оголосив про 500 вакансій у донецьких органах влади

Процес формування команди управлінців в Донецькій області триває і на посади в органи влади є 500 вакансій.

Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляє офіційний сайт президента України.

«Ми оголосили мобілізацію патріотичних професіоналів, які на конкурсній основі претендуватимуть на зайняття посад як в обласній держадміністрації, так й в районних адміністраціях. Це близько 500 вакансій», - зазначив Жебрівський.

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За його словами, найближчим часом будуть призначені всі його заступники.

Жебрівський визначив три ключових пріоритети у своїй роботі на найближчі 4-5 місяців: законність і порядок, розвиток інфраструктури та активна співпраця з бізнесом.

«Зараз, крім поточної роботи, буде відпрацювання кожного району і міста силами обласних СБУ, УВС, фіскалами. Ми маємо знайти «перевертнів» і вичистити свої ряди. Тільки після цього ми можемо говорити про наведення порядку на Донеччині», – сказав Жебрівський.

За його словами, мова не йде виключно про репресивні заходи, заплановані також заохочувальні підходи. Так, Донецька ОДА ініціювала перед Кабінетом міністрів індексацію зарплати бюджетників, які знаходяться в зоні АТО, за коефіцієнтом 1,5. «Це робиться для того, щоб, коли прийдуть справжні патріоти і професіонали, вони могли прожити на ці кошти. І це обов’язок держави», – наголосив Жебрівський.