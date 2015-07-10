Згуладзе про пропозицію Порошенка очолити поліцію: "я б хотіла бачити більше кандидатур"

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе не готова надати однозначну відповідь, чи погоджується вона на пропозицію президента очолити Національну поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам у перерві засідання колегії МВС, що відбувається за участю глави держави та прем'єр-міністра.

“На це питання я, правда, не готова відповідати. Я б хотіла бачити більше кандидатур, тому що я впевнена, що є дуже достойні люди, які значно більше зробили для України, ніж я поки що”, - сказала Згуладзе.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко виступає за призначення керівником Національної поліції Еки Згуладзе.

За його словами, «цю мою думку поділяють голова уряду Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков».

«Залишилося домовитися лише з пані Згуладзе», - зазначив глава держави.

Верховна Рада 2 липня ухвалила закон "Про Національну поліцію". Президент 8 липня заявив про намір найближчим часом підписати закон.