Пукшин: у діях БЮТ простежуються ознаки партійно-політичної корупції

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН вбачає в низці останніх рішень парламентської фракції Блоку Юлії Тимошенко та Кабінету міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО ознаки корупційних інтересів цієї політичної сили.

Про це йдеться у коментарі І.ПУКШИНА, переданому УНІАН прес-службою Президента. .

На думку І.ПУКШИНА, ці ознаки проявляються, зокрема, при голосуванні за проекти законів, коли вигідні виключно для БЮТ рішення підтримують фракції, які не входять до парламентської коаліції. Те ж саме стосується і окремих постанов Кабінету міністрів, ухвалених на користь структур чи окремих діячів, які є членами БЮТ чи найтісніше близькі до блоку.

«Саме БЮТ нині продовжив естафету партійно-політичної корупції, творчо доповнив і розвинув її форми», – вважає І.ПУКШИН.

На підтвердження своїх висновків І.ПУКШИН навів спільне голосування БЮТ і опозиційної Партії регіонів щодо збереження корупційних процедур закупівлі товарів і послуг за державні кошти. Тендерна палата та низка посередницьких структур, які виступали в інтересах, зокрема, відомих політиків із БЮТ, разом утворили налагоджений механізм для мільярдних зловживань. Лише після втручання Президента Верховна Рада скасувала ТПУ і втілювані нею корупційні схеми, нагадав І.ПУКШИН.

За його словами, «Тендерною палатою-2» став нещодавно розроблений Кабінетом міністрів порядок проведення земельних аукціонів. Він давав монопольні повноваження з проведення операцій із землею агентству під керівництвом члена БЮТ і до того ж близького друга депутата від цієї політичної сили, який широко відомий як сучасний земельний магнат. При цьому органи місцевого самоврядування, фактично, усувалися від будь-якого впливу на земельні питання. Президент своїм Указом скасував цю урядову постанову, однак Кабмін затято не бажає, щоб порядок земельних аукціонів був єдиний для всієї країни і закріплювався Законом, а не регулювався в ручному режимі, вважає заступник глави Секретаріату Президента.

Корупційно-вразливою сферою інтересів БЮТ, за висновком І.ПУКШИНА, є приватизація низки державних підприємств. «Є велика спокуса продати залишки держвласності для того, аби виручені кошти спрямувати на виконання передвиборчої обіцянки БЮТ – виплат компенсацій за знецінені вклади в радянському Ощадбанку. Тут і близько немає економіки, мотив таких прагнень уряду тільки політичний. Саме тому БЮТ шукає собі союзників поза коаліцією, аби протягти приватизацію через Раду. Звісно, за послуги з голосування обіцяна винагорода. Її форми різні – від передачі у власність частки держактивів до призначення на «високоліквідні» посади в податковій, на митниці, у контролюючих органах», – вважає він. У цьому зв`язку І.ПУКШИН зазначив, що навіть народні депутати від БЮТ визнавали факт торгівлі місцями у прохідній частині списку блоку на позачергових парламентських виборах, коли прохідна позиція коштувала мільйони доларів.

Заступник глави Секретаріату Президента одним із способів протидії корупції з партійними ознаками вважає обрання депутатів до місцевих рад за мажоритарною системою, а до Верховної Ради – за відкритими списками. Це допоможе припинити цинічну практику торгівлі місцями в списку оптом і в роздріб, посилить змагання програм, ідей і особистостей, а не капіталів.

«БЮТ як політичній силі, що постійно закликає до боротьби з корупцією, варто зішкребти з себе всі обгрунтовані підозри в застосуванні неприйнятних методів політичної діяльності. Подвійна мораль, як і подвійні стандарти, ніколи не можуть бути ефективним засобом», – наголосив І.ПУКШИН.