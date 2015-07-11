Наливайченко оформив статус учасника АТО. Лубківський каже, що законно

Екс-голова Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко має статус учасника АТО.

Про це повідомив представник Центру сприяння звільненню заручників Юрій Тандіт в ефірі програми Шустер Live, передає «Українська правда».

Наливайченко, який у студії сидів поруч із Тандітом, не спростував цієї інформації, але й не відповів на запитання про те, скільки днів він провів у зоні конфлікту на Сході України.

Колишній радник голови СБУ Маркіян Лубківський написав у своєму Facebook, що Наливайченко законно отримав статус учасника бойових дій під час його роботи в СБУ.

«Незвично боляче виймати ножа зі спини від людини, з якою працював, ніби й товаришував, яка клялася в дружбі і співала дифірамби. Ніж у спину Наливайченку встромив такий собі дивний тип Тандіт, звинувативши екс-голову СБУ, який розгортав антитерористичну операцію (!) у одержанні статусу учасника бойових дій», - написав Лубківський

За його словами, Наливайченко разом з Альфою у критичному квітні 2014 року працював у зоні АТО.

«Саме Наливайченко навесні вже цього року на лінії розмежування інспектував роботу підрозділів СБУ біля Донецького аеропорта, і саме він 18 травня проводив на Сарматі колегію СБУ», - зазначив Лубківський.

Як відомо, президент Петро Порошенко вважає, що статус учасника АТО мають отримувати лише особи, безпосередньо задіяні у операції на місцях, а регулярні службові відрядження не можуть бути підставою для його отримання.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада за поданням президента звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.

2 липня Верховна Рада підтримала внесене президентом подання про призначення Грицака на посаду голови СБУ.