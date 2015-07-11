Двоє кандидатів у нардепи по 205 округу мають паспорти, які були видані в Києві в один день

Як повідомляє ТСН.ua, йдеться про Карбана Генадія Валерійовича і Корпан Галину Вікторівну. Дата видачі паспорта – менше місяця тому. Місцем видачі є один із районних відділів Головного управління Державної міграційної служби Києва.

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Сам Генадій Карбан народився 31 травня 1986 року в Києві, а Галина Корпан 31 січня 1990 року в Києві. При цьому серія паспортів кандидатів відрізняється на одну цифру.

Зазначимо, що прізвища і Карбана, і Корпан дуже подібні до прізвища іншого кандидата по виборчому округу №205 - Геннадія Корбана.

Вибори в виборчому окрузі №205 відбудуться 26 липня цього року. За даними ЦВК, на окрузі зареєстрована аномальна кількість кандидатів - 127.

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30 червня в останній день реєстрації кандидатів в народні депутати України Центральною виборчою комісією були зареєстровані Генадій Карбан і Галина Корпан.

"Надмірне бажання деяких осіб стати народними депутатами в 205 окрузі могло бути викликане можливістю збагатитись в ході виборчого процесу. Зокрема, кандидати можуть продавати свої місця у дільничних виборчих комісіях на користь зацікавлених осіб, які прагнуть контролювати склад комісій. Таким чином, значна кількість технічних кандидатів в 205 окрузі може спричинити виборчі порушення під час довиборів 26 липня", - наголосили у Комітеті виборців України.