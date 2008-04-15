Ющенко проведе нараду з питань боротьби з корупцією
08:42, 15 квітня 2008Політика
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І зустрінеться з президентом Греції
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з питань боротьби з корупцією.
Як повідомляє прес-служба глави держави, нарада розпочнеться о 10.00.
Цього ж дня о 13.00 Президент України проведе зустріч із Президентом Грецької Республіки Каролосом ПАПУЛІАСОМ.
Зустріч відбудеться у рамках робочого візиту до України глави Грецької держави 15-17 квітня ц.р.
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