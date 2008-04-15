Порятунок коаліції - справа рук самої коаліції

Сьогодні у Верховній Раді продовжиться засідання ради демократичної коаліції. Напередодні ж депутати від правлячого блоку радилися чотири години. За словами Лідер фракції «Наша Україна-Народна самооборона» В’ячеслава Кириленка, засідання коаліції було ініційоване фракцією НУ-НС для того, щоб врятувати коаліцію.

В’ячеслав Кириленко наполегливо просив бютівців не голосувати за створення парламентської конституційної комісії, адже національну конституційну раду вже створив Президент. Але чіткої відповіді "помаранчеві" від "біло-червоних" так і не отримали.

Серед інших проблем: проведення виборів київського мера у два тури і можливість відставки голови секретаріату Президента Віктора Балоги. Представники БЮТ та НУ-НС по-різному трактують результати. Бютівець Андрій Портнов заявив у програмі «Свобода слова» на ICTV, що Рада коаліції рекомендуватиме Президенту звільнити Віктора Балогу з посади. Представник блоку «НУ-НС» Юрій Кармазін сказав, що питання про звільнення Балоги навіть не розглядали.

ICTV