Порошенко: генпрокуратура подала апеляцію на рішення про виправдання Мельника

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу 1+1.

Президент запевнив, що ГПУ не тільки подала апеляцію на рішення про виправдання Мельника, але й починає вживати заходів щодо притягнення до відповідальності судді, який виніс виправдувальний вирок. Голова держави зауважив, що головна проблема судочинства – судді "часів Януковича".

"Як на вулицях з'явились зовсім інші поліцейські, так само будуть і зовсім інші судді. Ми маємо буквально зараз залучити до судочинства сотні нових суддів, які матимуть потужне щеплення від корупції і від тих дій, які чинять судді "Януковичо-Портновського набору"", - каже Порошенко.

Читайте такожСуд "не побачив" корупції: опубліковане відео, як відпущений ректор-утікач Мельник викидає мічені гроші під час обшуку

Президент попросив Раду розглянути вже наступного тижня і пообіцяв негайно підписати закон, щоб держслужбовців 1 та 2 рангу, якщо піймали на хабарництві, не випускали під заставу. Порошенко сподівається, що Рада цей закон проголосує.

Крім того, президент закликав депутатів розглянути законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе, колишньому ректору податкового університету Петру Мельнику пред'явлена нова підозра – за іншою справою.