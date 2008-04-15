Тимошенко вирушає до Франції
09:35, 15 квітня 2008Політика
1000
Прем’єр буде почесним гостем весняної сесії ПАРЄ
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відбуде до Страсбурга (Франція), де буде почесним гостем весняної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів.
Як повідомляв УНІАН, виступ Ю.ТИМОШЕНКО на сесії ПАРЄ запланований на середу, 16 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter