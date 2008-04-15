Тимошенко вирушає до Франції

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відбуде до Страсбурга (Франція), де буде почесним гостем весняної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, виступ Ю.ТИМОШЕНКО на сесії ПАРЄ запланований на середу, 16 квітня.