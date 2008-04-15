ТВК зареєструвала Омельченка і Черновецького кандидатами на посаду мера

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови столиці екс-мера міста Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення тервиборчком ухвалив на вчорашньому вечірньому засіданні.

Члени комісії також прийняли рішення про видачу посвідчення кандидата на зазначену посаду Миколі ДАНИЛІНУ, висунутому від Соціалістичної партії України, та ще 7 самовисуванцям: Ярославу ГОДУНКУ, Юрію КЛЮЧИНСЬКОМУ, Богдану БОБРОВСЬКОМУ, Валерію ТИТАРЧУКУ, Анатолію ВЕЛІМОВСЬКОМУ, Андрію ГОНЧАРЕНКУ та Володимиру ДЕЙНИЧЕНКУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні КМТВК був зареєстрований кандидатом на посаду Київського міського голови нинішній керівник міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. До цього були зареєстровані 17 кандидатів на крісло мера столиці.