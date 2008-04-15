Огризко переконуватиме Лаврова, що зближення України з НАТО не загрожує Росії

Прагнення України приєднатися до Плану дій з набуття членства в НАТО стане, як очікується, головною темою переговорів міністрів закордонних справ України і Росії, які відбудуться сьогодні у Москві, передає Німецька хвиля. Напередодні візиту до російської столиці глава українського МЗС Володимир Огризко заявив, що переконуватиме свого російського колегу Сергія Лаврова у тому, що зближення України з НАТО жодним чином не загрожує Росії. Тим не менш, у Москві наголошують на своєму негативному ставленні до можливого приєднання України до альянсу. Серед інших тем, які сьогодні обговорюватимуть дипломати, також розвиток економічної співпраці двох країн після приєднання України до Світової організації торгівлі.