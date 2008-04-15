Шкіль дає зрозуміти, що БЮТ не піде на розрив коаліції?

Фракція БЮТ не пропонуватиме на розгляд сьогодні питання про створення тимчасової спеціальної комісії з внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Андрій ШКІЛЬ.

Він зазначив, що фракція відмовляється сьогодні від розгляду даного питання “на прохання соратників по коаліції» - фракції НУ-НС.