Микола Вересень запросить до студії режисера Романа Балаяна

Сьогодні 15 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Роман БАЛАЯН – кінорежисер, сценарист, продюсер. 15 квітня культовому українському режисеру виповнюється 67 років. День народження Р.Балаян святкує закінченням зйомок свого нового фільму. Якого? Почуємо під час його розмови з Миколою Вереснем.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 16 квітня о 16.30.