Микола Вересень запросить до студії режисера Романа Балаяна

10:18, 15 квітня 2008
Політика
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Сьогодні  15 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Роман БАЛАЯН – кінорежисер, сценарист, продюсер. 15 квітня культовому українському режисеру виповнюється 67 років. День народження Р.Балаян святкує закінченням зйомок свого нового фільму. Якого? Почуємо під час його розмови з Миколою Вереснем.

 Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  16  квітня  о 16.30.

 

 

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