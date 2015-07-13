Нардеп: закріплення у Конституції особливого статусу Донбасу - фактична легалізація бойовиків Путіна
Визначення в Конституції особливого статусу Донбасу фактично стане легалізацією бойовиків президента Росії Володимира Путіна.
Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд під час презентації звіту Атлантичної ради США під назвою "Ховаються на видноті: війна Путіна в Україні".
“Я думаю, що ми повинні бути свідомі того, що особливий статус Донбасу в Конституції, — це є фактично легалізація бойовиків Путіна”, - сказала Сироїд.
Вона наголосила, що “це неприпустимо для України”.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст під час презентації зазначив, що є багато доказів того, що війна на Донбасі спровокована і контролюється Кремлем.
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Він додав, що на початковому етапі лідерами так званих сепаратистів були в основному громадяни Росії, пов'язані з російськими спецслужбами.
У звіті зазначено, що в результаті розслідування, проведеного владою Нідерландів, встановлено, що літак “Боїнг” влітку 2014 року був збитий у небі над Донецькою областю із виробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
Також, як вказано у звіті, є багато доказів того, що регулярні війська Росії брали участь у війні на Донбасі, а також є докази того, як російська військова техніка перетинає російсько-український кордон.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня президент України Петро Порошенко заявив, що "Проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу... Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом".