Нардеп: закріплення у Конституції особливого статусу Донбасу - фактична легалізація бойовиків Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд під час презентації звіту Атлантичної ради США під назвою "Ховаються на видноті: війна Путіна в Україні".

“Я думаю, що ми повинні бути свідомі того, що особливий статус Донбасу в Конституції, — це є фактично легалізація бойовиків Путіна”, - сказала Сироїд.

Вона наголосила, що “це неприпустимо для України”.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст під час презентації зазначив, що є багато доказів того, що війна на Донбасі спровокована і контролюється Кремлем.

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Він додав, що на початковому етапі лідерами так званих сепаратистів були в основному громадяни Росії, пов'язані з російськими спецслужбами.

У звіті зазначено, що в результаті розслідування, проведеного владою Нідерландів, встановлено, що літак “Боїнг” влітку 2014 року був збитий у небі над Донецькою областю із виробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

Також, як вказано у звіті, є багато доказів того, що регулярні війська Росії брали участь у війні на Донбасі, а також є докази того, як російська військова техніка перетинає російсько-український кордон.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня президент України Петро Порошенко заявив, що "Проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу... Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом".