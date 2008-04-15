Льовочкін: зараз у Балоги баланс позитивний

Схожість Віктора Балоги і Віктора Медведчука полягає лише в тому, що вони у різний час працювали в одному і тому ж кабінеті. Так вважає народний депутат, головний претендент на пост першого віце-спікера парламенту від опозиції Сергій Льовочкін.

Коментуючи "Українській правді" часті порівняння двох голів адміністрації Президента, регіонал сказав: "Називати Балогу Медведчуком – це технологія. Оскільки навколо Медведчука його супротивники системно формували негативний імідж. І тепер набагато простіше сказати, показуючи пальцем на когось, що це новий Медведчук, ніж розповідати суспільству, чим людина погана і в чому саме полягає зло, яке вона несе".

На запитання кореспондента "Хто ж все-таки ефективніший на місці глави СП?" Льовочкін відповів:

"Свого часу Медведчук був ефективний у багатьох питаннях, але в чомусь приносив негатив Кучмі і його адміністрації. У чомусь зараз Балога ефективний, десь він приносить негативні бали Ющенку. Хоча я думаю, що зараз у Балоги баланс позитивний...

Завжди є хтось, хто робить непопулярну роботу. Завжди так було. Навіть за старих часів при дворі завжди хтось був "великим інквізитором" або злим генієм".

Народний депутат вважає, що аналогії сьогодні недоречні: "...Рибачук, Кушнарьов чи Білоблоцький у різні часи очолювали адміністрацію Президента і не набрали на себе негатив. Тому в першу чергу все залежить від того, готова людина робити непопулярну роботу чи ні. Але від цього часто страждає результативність".