Регіонали заявляють, що не будуть грати в чужі політичні ігри

Фракція Партії регіонів не підтримуватиме законопроект щодо проведення виборів мера Києва у два тури

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Василь ХАРА.

Він зазначив: «ми не хочемо грати в чужі політичні ігри».

За його словами, не є правильною ситуація, коли законодавство змінюється «під якесь конкретне крісло».

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня член президії політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликав демократичну коаліцію внести зміни до законодавства щодо проведення виборів мера Києва у два тури.

Разом з тим, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився категорично проти проведення дострокових виборів мера Києва у два тури.

Він висловив переконання, що ідея проведення виборів міського голови столиці у два тури пов’язана з піар-технологіями, а не з бажанням зробити вибори демократичнішими і якіснішими.