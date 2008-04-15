В Україні зріють конфлікти, яких УЄФА вже не зрозуміє

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК вважає, що розроблена Міністерством транспорту та зв`язку Концепція реконструкції аеропортів до Євро-2012 закладає основу для публічного конфлікту між центральною і місцевою владами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ВАСЮНИК висловив сьогодні на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Суть полягає в тому, що Міністерство транспорту в цій концепції дотримується масової націоналізації та повернення аеропортів у державну власність. Водночас, є позиція міської влади – Харківської, Донецької та Одеської міських рад – про те, що вони за жодних обставин не готові приймати рішення про передачу аеропортів у держвласність», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр звернувся до Міністерства транспорту та зв`язку з вимогою ухвалити відповідальне та державне рішення. «Борони нас Боже від створення публічної ситуації конфлікту між владою міст, які прийматимуть чемпіонат, і центральною владою навколо проблем власності. Без перебільшення ми одержимо замість однієї проблеми з «Олімпійським», яку вже вирішено, три-чотири проблеми. Я переконаний, що такого розміру конфліктів між фактично двома гілками влади УЄФА вже не зрозуміє», - додав І.ВАСЮНИК.