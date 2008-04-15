У БЮТ склалося враження, що порядок денний ВР складає Балога

Фракції демократичної коаліції мають намір сьогодні включити до порядку денного засідання Верховної Ради питання щодо проведення виборів мера Києва в два тури, імперативного мандату та дострокових виборів у Харкові.

Про це кореспонденту УНАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, відповідна домовленість була досягнута під час засідання Ради коаліції.

В.ПИСАРЕНКО також наголосив, що вчора була досягнута домовленість, що закон про два тури виборів мера Києва буде розглядатися першим під час сьогоднішнього пленарного засідання.

Водночас, зазначив народний депутат, вже сьогодні зранку цього питання не виявилося у порядку денному.

За його словами, з боку фракції “Наша Україна – Народна самооборона” “ідуть спроби саботувати” ухвалення необхідного закону.

«Складається враження, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА власноруч складає порядок денний Верховної Ради», - сказав депутат БЮТ.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що фракція НУ-НС як частина коаліції повинна виконувати умови коаліційної угоди або «заявити, що вони фракція В.БАЛОГИ».

«НУ-НС себе поводить як недбайлива дружина, яка не хоче виконувати умови шлюбного контракту», - сказав народний депутат.

Він також нагадав, що фракція БЮТ пішла назустріч НУ-НС і тимчасово відмовилася від голосування щодо створення Тимчасової спеціальної комісії з напрацювання змін до Конституції